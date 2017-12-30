UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı

UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Listenin ilk 100 sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.

Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2'nci sırada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu. Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor 113'üncü sırada yer aldı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde: 1- Real Madrid 2- Bayern Münih 3- Barcelona 4- Manchester United 5- Juventus 6- Milan 7- Benfica 8- Porto 9- Liverpool 10- Arsenal 20- Galatasaray 47- Fenerbahçe 51- Beşiktaş 113- Trabzonspor