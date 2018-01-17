Ücretsiz kurslarla yüzde 85 başarı

Maltepe Belediyesi, 2017 yılında hizmete açtığı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi ile öğrencileri bilimsel eğitime teşvik ediyor.

İlçe genelinde gençlere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren ve ücretsiz hazırlık kurslarında üniversiteye yerleştirme oranını yüzde 85’e çıkaran Maltepe Belediyesi, 2017 yılında hizmete açtığı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi ile öğrencileri bilimsel eğitime teşvik ediyor.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü, 4 yıldır sürdürdüğü hizmetler kapsamında bin 51 öğrenciye üniversite sınavına hazırlık eğitimi, 889 öğrenci lise sınavlarına hazırlık eğitimi, 234 kişi de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlık eğitimi verdi. Belediye, 604 öğrencinin hazırlık kurslarından yararlandığı 2017 yılında ise üniversiteye yerleşmede başarı çıtasını yüzde 85’e yükselterek, Maltepelilerden büyük takdir topladı.

KÜTÜPHAENELERE AKIN ETTİLER

Belediyenin yabancı dil kurslarına da ilgi büyük oldu. 2015,2016 ve 2017 yılları boyunca düzenlenen İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Farsça, Arapça ve Osmanlıca kurslarına 956 kişi katıldı. Ayrıca T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kapsamında 270 kişiye, 32 saat eğitim verildi. Maltepe Belediyesi’ne ait olan ve bünyesinde 25 bin kitabı barından kütüphanelere ise vatandaşlar adeta akın etti. Feyyaz Tüzüner Okuma Salonu’nu, Senih Tongsir Kütüphanesi, Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi, Küçükyalı Çınar Camii Halk Kütüphanesi’ni 2017 yılında 112 bin kişi ziyaret etti.

ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULU

Maltepeli çocukların yaz tatiline de renk katan belediye, yaz okulu kapsamında eğlenceli matematik, Türkçe, eğlenceli sosyal bilgiler, sihirli fen, bilim aktiviteleri, İngilizce, drama, resim, el sanatları, akıl oyunları dersleri verildi. Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'yle işbirliği yapılarak boks, çocukları için pilates, masa tenisi, aikido, basketbol, voleybol ve yüzme kursları düzenlendi. Kültür-sanat kursları kapsamında 231 kişi piyano, 29 kişi keman, 353 kişi drama, 28 kişi bağlama, 10 kişi satranç, 31 kişi mental aritmetik, 73 kişi resim, 41 kişi jimnastik, 20 kişi zumba, 8 kişi tango, 20 kişi salsa kurslarından faydalandı.

CUMHURİYET BİLİM VE DÜŞLER MERKEZİ

Maltepe Belediyesi’nin 2017 yılında eğitim alanında yaptığı en büyük atılım ise Altayçeşme Mahallesinde hizmete açılan, Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi oldu. İlçedeki çocukları bilimsel, çağdaş ve uygulamalı eğitime teşvik eden belediye, 85 öğrencinin katıldığı eğlenceli bilim günleri düzenledi. 330 öğrenciyle eğitim hayatına başlamaya hazırlanan merkezde, yaratıcı yazarlık, drama, fen bilgisi, matematik oyunları alanlarında eğitim verilecek. Dersler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki etap halinde düzenlenecek.