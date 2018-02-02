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02.02.2018 23:30

Ücretlerini alamadıkları için eylem yapan işçiler işten çıkarıldı

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Ücretlerini alamadıkları için eylem yapan işçiler işten çıkarıldı
Ücretlerini alamadıkları için iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemi yapan Doğu Aras EDAŞ taşeron işçileri işten çıkarıldı. İşçiler ücretlerini alana kadar direnmeye devam edeceklerini belirtti

Geçici sözleşmeyle işe başlayan Doğu Aras EDAŞ taşeron işçilerinin ücretleri, yeni sözleşmede vaat edilenin altında yatırıldı. Bunun üzerine Whatsapp’tan “Direniş” adıyla kurulan grupla örgütlenen işçiler iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemi yaptı.

OdaTV’de yer alan habere göre, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır’a elektrik dağıtan Doğu Aras EDAŞ taşeron işçileri, geçici sözleşmeyle başladıkları çalışmalarının ardından yeni sözleşmede vaat edilen ücretin altında yatırılan ücretlerin ardından iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemi yaptı. Kars’ın bazı mahallelerinde bu nedenle elektrik kesintisi yaşandı.

İşçilerin eyleminin ardından şirketin Bayburt ve Kars’taki personelleri işten çıkarıldı. İşten çıkarmaya ilişkin şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken işçiler, hakları olan ücreti almak için direnmeye devam edeceklerini belirtti.

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