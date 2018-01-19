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19.01.2018 18:25

Uçakla yolculuk yapacaklara önemli uyarı

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Uçakla yolculuk yapacaklara önemli uyarı
Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini aldı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Gül KABA - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - Yolcuların güvenli uçuşu için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG’nin Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berk Albayrak, "Perşembe günü 88 bin yolcu sayısına ulaştık. Cuma günü beklentimiz 92 bin yolcunun üzerinde" dedi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 18 milyon öğrencinin karnesini almasıyla sömestr tatili başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte tatile giren öğrenciler ve aileleri; tatilin ilk gününde dış hatlarda ve iç hatlarda yoğunluğa neden oldu. Okulların kapanmasıyla iç hatlarda yoğun olan saatlerde 9 bin, dış hatlarda ise 8 bin yolcu beklediklerini belirten Albayrak, "Bizde yolcu yoğunluğu bir iki gün öncesinden başladı. Perşembe günü 88 bin yolcu sayısına ulaştık. Cuma günü beklentimiz 92 bin yolcunun üzerinde. Bu artarak devam edebilir. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Günlük yolcu sayısından daha önemli olan aslında bizim için yoğun saatlerdeki saatlik yolcu sayıları. İç hatlarda yoğun olan saatlerde 9 bin yolcu saatler bekliyoruz. Dış hatlarda da yine 7 bin 500, 8 bine ulaşabilecek bir yolcu bekliyoruz. Bunlar çok yoğun yolcu sayıları. Bunlar için tüm tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN RAHAT BİR TATİL GEÇİRMELERİ İÇİN TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Yoğun sezon öncesi tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Albayrak, "Havalimanı girişlerindeki güvenlik personeli sayımızı artırdık. Yolcularımızın rahat ve kuyruk beklemeden geçmeleri için asma kata 3 adet ilave x-ray cihazı daha koyduk. Havayollarıyla koordineli olarak çalışıyoruz. Check-in sürelerini kısaltmak için görevli sayılarımızı artırdık. Çocuklarımızın rahat bir tatil geçirmeleri, gidecekleri yerlere güvenli ve huzur için gitmeleri için tüm tedbirlerimizi aldık diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"2 BUÇUK SAAT ÖNCE HAVALİMANINDA OLUN"

Özellikle yoğun saatlerde yolculara erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulunan Albayrak, "Yoğun saatlerde sıkışıklık olduğu için biz dış hatlarda 2-2 buçuk saat, iç hatlarda ise 1 buçuk saat öncesinde gelmelerini tavsiye ediyoruz. Böylece tüm işlemlerini rahat rahat yaptırıp uçaklarına binebilirler" dedi.

KARA KARŞI ÖNLEMLER  ALINDA

Albayrak pazartesi ve salı günü beklenen kar yağışına karşı aldıkları önlemleri söyle sıraladı:

"Hava durumuna ilişkin pist bölgesinde tüm kar küreme araçları ve ekipmanlar hazır. Uçak kanatlarına yapılan özel uygulama dısing yapacak tüm ekipmanlar hazır. Pazartesi, Salı'dan sonra kar ihtimali var, bizim de buna karşı tüm hazırlıklarımız tamam."

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