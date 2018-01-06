Uçak yolcunun dışkısı yüzünden acil iniş yaptı

ABD'de bir uçak, iki tuvaleti 'dışkısıyla kirleten' bir yolcu nedeniyle acil iniş yaptı. Gömleğini klozete sokmaya çalıştığı da belirtilen yolcu acil iniş sonrası psikiyatri kliniğine götürüldü.

Chicago-Hong Kong seferini yapan bir United Airlines uçağı, bir yolcunun iki tuvaleti dışkı ile pisletmesi nedeniyle Alaska’ya acil iniş yaptı. Alaska polisi, ‘yolcunun tuvaletlerdeki her yeri kirlettiğini’ açıkladı. Yerel basın ise yolcunun psikiyatik durumunun kötü olduğunu yazdı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Alaska Havalimanı polis sözcüsü Joe Gamache basın açıklamasında, “Bir yolcunun tuvaletleri kendi dışkısıyla pislettiğini biliyoruz” dedi. 22 yaşındaki Vietnam kökenli Amerikalı yolcunun, gömleğini klozetlerden birine sokmaya çalıştığı da belirtildi.

Yerel basın ise uzun zamandır ABD’de yaşayan yolcunun iki gün önce hapisten çıktığını ve ailesinin satın aldığı biletle Vietnam’a dönmekte olduğunu yazdı. Uçaktaki yolculardan biri ise “Etrafındaki bütün koltukları sallıyordu. Yere ve bilgisayarlara soda ile su döküyordu” dedi.

Alaska’ya inişte kelepçelenerek gözaltına alınan yolcu bir psikiyatri kliniğine yatırıldı. FBI da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

United Airlines’ın, 245 kişiyi taşıyan uçağın Alaska’da konaklaması gereken yolcularının masraflarını karşıladığı belirtildi.