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26.01.2018 10:40

Twitter, YouTube ve Facebook'a Zeytin Dalı uyarısı

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Twitter, YouTube ve Facebook'a Zeytin Dalı uyarısı
Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle gözaltı kararları alınırken, Twitter, Facebook ve YouTube yetkilileri bu konuda uyarıldı. Yetkililer, Türkiye'den gelen taleplere olumlu yanıt verildiğini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik operasyonu 7. güne girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bölgede yapılan harekatı 'savaş' olarak niteliyor ve harekatın sonlandırılması talebini bu ağlar üzerinden dile getiriyor. Bu kişilerle ilgili gözaltı ve tutuklama süreçleri devam ederken sosyal medya devlerine uyarı yapıldığı bildirildi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), harekatla ilgili spekületif olduğunu öne sürdüğü paylaşımlar yapan hesapları ve kullanıcılarını başsavcılığa bildiriyor. Başbakanlık kararıyla Twitter, Facebook ve YouTube’daki içerikler engelleniyor, erişime kapatılıyor, yayılması önleniyor. Başsavcılık, belirlenen hesaplarla ilgili hukuki işlem yapıyor. Hesaplar engellendikten sonra yasa gereği 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılıyor.

Facebook, Twitter ve YouTube da bu konuda Türkiye tarafından uyarıldı. Bu kurumlardan bir yetkili, “Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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