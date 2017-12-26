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26.12.2017 14:55

Tuzla'daki kokuya ilişkin yeni gelişme

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Tuzla'daki kokuya ilişkin yeni gelişme
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin soruşturma başlattı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA -  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.  

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Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi'nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.  

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak, "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

35 KİŞİ HALA HASTANEDE

Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi. Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.

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