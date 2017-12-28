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28.12.2017 16:15

Tuzla'daki 'gizemli koku' soruşturmasında yeni gelişme

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Tuzla'daki 'gizemli koku' soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Tuzla’da halkı sokağa döken koku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Tankerlerin boşalttığı atıktan alınan örnek analiz edilmek üzere Zeytinburnu’ndaki Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul Tuzla'da üç gün önce yayılan ve çok sayıda kişiyi hastanelik eden keskin kokuyla ilgili araştırma sürüyor. Kanalizasyon hattına kimyasal atık boşalttığı iddia edilen 13 şüpheli vidanjör belirlenirken boşaltılan maddenin ne olduğuna ilişkin tespit yapılmaya çalışılıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamera görüntüleri incelendi. Atığın boşaltıldığı belirtilen bölgeye gittiği kamera görüntülerinden tespit edilen 13 vidanjör şoförü soruşturma kapsamına alındı. Kamyonlar Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne çekildi.

Vidanjörler ile ilgili işlemler sürerken Tuzla'da ağır kokuya sebep olan maddenin ne olduğu ile ilgili de çalışma başlatıldı. Atığın boşaltıldığı alandan alınan örnek, Zeytinburnu'ndaki Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu sabah ulaşan örneğin analiz sonuçları soruşturmanın seyrini belirleyecek.

PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

İstanbul'un sanayi bölgelerinden Tuzla İlçesi'nde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerini etkileyen keskin koku, korku ve paniğe neden olmuştu. Kokunun Şifa Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine vidanjör kamyonları tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği, buradan da 2 km uzaklıktaki mahallelerde açığa çıktığı belirtilmişti.


Önceki gece yayılan kokuyu soluyan 97 kişi hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten yaralama" ve "çevrenin kasten kirletilmesi" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

 

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