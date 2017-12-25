Tuzla'da koku paniği

İstanbul Tuzla'da yayılan gaz kokusu paniğe yol açtı. Bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İstanbul Tuzla'da yayılan ağır gaz kokusu vatandaşları endişeye düşürdü.

Konuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada gaz kokusunun sanayi kaynaklı olduğu belirtildi. Bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

BEYAZ MASA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İşte İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir.

İGDAŞ'tan açıklama:

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Tuzla Belediyesi'nden açıklama:

Yayılan kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır" denildi.

"Cihaza tanımlı olmayan bir gaz"

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.