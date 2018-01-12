Tutuklu gazeteci Doğan'ın resim sergisi Fransa'da açıldı

Cezaevindeki gazeteci ressam Zehra Doğan'ın Fransa Angers'teki resim sergisi yoğun bir katılım ile açıldı.

2016 yılında Nusaybin'deki çatışmaları haberleştiren Doğan, kentten ayrıldıktan sonra Temmuz ayında tutuklanmış ve 5 ay hapiste kalmıştı.

Zehra Doğan serbest bırakıldıktan sonra Haziran 2017'de 33 ay hapis cezasına çarptırılarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resimden ötürü yargılanan Zehra Doğan'ın davasında hakim, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmederek "terör örgütü propagandası" suçu işlediğini belirtmişti.