Tutuklu gazeteci Doğan'ın resim sergisi Fransa'da açıldı

2016 yılında Nusaybin'deki çatışmaları haberleştiren Doğan, kentten ayrıldıktan sonra Temmuz ayında tutuklanmış ve 5 ay hapiste kalmıştı.
Zehra Doğan serbest bırakıldıktan sonra Haziran 2017'de 33 ay hapis cezasına çarptırılarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.
Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resimden ötürü yargılanan Zehra Doğan'ın davasında hakim, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmederek "terör örgütü propagandası" suçu işlediğini belirtmişti.
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