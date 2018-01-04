Tutuklu gazeteci Ahmet Şık hakkında bir dava daha açıldı

Cumhuriyet gazetesi davasında tutuklu meslektaşları Akın Atalay için Adalet Nöbeti tutan avukatlar 40. haftada

EVRENSEL - Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan Avukat Akın Atalay’ın serbest bırakılması için başlatılan “Adalet Nöbeti” 40’ıncı haftasında da devam etti. Biz buradan derdimizi anlatmaya devam edeceğiz” denilen açıklamada, “İçerideki arkadaşlarımız da yanımıza gelecek!” ifadeleri kullanıldı.

Bu haftaki nöbete, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal da destek verdi. İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısı önünde yapılan basın açıklamasını İstanbul CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Deniz Güneş okudu.

Açıklamada, “Hep savunduğumuz gibi alt yapısı olmayan ve meşru hukuk düzeni tarafından kabul edilemeyecek KHK ile toplumsal sorunların çözülemeyeceği aşikardır. Bu tür düzenlemeler iktidarı bile kendi içinde çelişkilere düşürdüğü son çıkan KHK’ler ile gözlenmektedir” denildi.

‘DERDİMİZİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Açıklamanın devamında, “Siyasi bir davada, Ahmet Şık’ın savunması siyasi bulunarak savunma hakkı gasp edilmiştir. Şık’ın savunmasının yaptırılmaması bu hukuksuz yargılamanın uzatılmaya çalışılmasının son çabalarıdır. Mahkemelerde dinlenmese de biz buradan derdimizi anlatmaya devam edeceğiz. Nasıl ki, 267 gün boyunca Bylock kulanıcısı olmadığını defalarca beyan etmesine ve bilirkişi raporlarıyla kanıtlamasına rağmen içeride tutulan Emre İper özgürlüğüne kavuşmuş. İçerideki arkadaşlarımız da yanımıza gelecek ve bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin de hesabı sorulacaktır” ifadeleri kulanıldı.

AHMET ŞIK’A YENİ DAVA

Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında 370 gündür tutuklu yargılanan Gazeteci Ahmet Şık hakkında yeni bir dava daha açıldı.

Twitter’da paylaştığı içerikler nedeniyle “Devlet organlarını aşağılamak” iddiasından açılan dava 30 Ocak’ta İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Ahmet Şık sosyal medya paylaşımları ve haberleri nedeniyle 29 Aralık 2016 Perşembe sabahı gözaltına alındı. Şık aynı gün tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. nİstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 30 Aralık 2016’da, Şık hakkında “FETÖ ve PKK” propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Cumhuriyet Gazetesi iddianamesinde sanık olarak dahil edilen Şık için iddianamede Ahmet Şık için “PKK ve DHKP/C” silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek” iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.