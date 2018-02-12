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12.02.2018 21:40

Tutuklu anarşist Şevket Aslan, açlık grevi sonunda kazandı

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Tutuklu anarşist Şevket Aslan, açlık grevi sonunda kazandı
Anarşist mahpus Şevket Aslan’ın hapishanede yaşanan baskı ve hapishane yönetimi tarafından anarşist kimliğinin tanınmamasına karşı başlattığı açlık grevi eylemi kazanımla sonuçlandı

Aliağa Şakran’da bulunan İzmir 3 Nolu T Tipi Hapishanesi’nde yaşanan baskılar ve hapishane yönetimi tarafından anarşist kimliğinin tanınmamasına karşı mahpus Şevket Aslan’ın başlattığı açlık grevi eylemi kazanımla sonuçlandı.

Açlık grevinin 80. gününde kendisini ziyaret eden avukatı, Şevket Aslan’ın, hapishane yönetiminin taleplerini kabul etmemesi durumunda açlık eylemini, ölüm orucuna çevireceğini belirtmiş, bu durumu hapishane yönetimine de iletmişti.

seninmedyan.org’da yer alan habere göre haftalık telefon görüş günü olan bugün ailesini arayarak telefonla bilgi veren Şevket Aslan, hapishane yönetiminin 81. günde kendisinin bir başka anarşist tutsakla kalmasının sağlanacağını, bu sebeple Balıkesir Bandırma’ya sevkinin gerçekleştireceğini belirtmesi üzerine açlık eylemini kazanımla sonlandırdı.

Aslan durumla ilgili ayrıntılı bilgiyi, fax çekerek avukatına bildirdiğini belirtmesine rağmen Av. Gökhan Soysal eline henüz geçen bir faxın olmadığını, haftanın bir günü hapishanelerin fax çektiğini belirterek bunun normal karşılanabileceğini belirtti.

Bu hafta içinde anarşist tutsak Şevket Aslan’ın sevkinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

(Sendika.Org)

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