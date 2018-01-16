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16.01.2018 16:20

Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar etti

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Tutuklama kararı verilen şüpheli, adliyede intihar etti
Mikail Aydoğdu hakkında tutuklama kararı verilince intihar etti.

Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ / BATMAN, (DHA)- Batman'da adli suçlama ile çıkarıldığı mahkemede, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra kelepçeli halde adliyenin 3'üncü katından atlayan Mikail Aydoğdu (35), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yakınları, Aydoğdu'nun ölümünde görevlilerin ihmali olduğunu iddia ederek, davacı olacaklarını söyledi.

Kentte karıştığı adli bir suç nedeniyle emniyetteki sorgusunun ardından Batman Adliyesi'ne sevk edilen evli ve 1 çocuk babası Mikail Aydoğdu, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydoğdu, elleri kelepçeli halde cezaevine götürülmek istendiği sırada, adliyenin 3'üncü katından atlayarak ağır yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mikail Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere ramen dün gece yaşamını yitirdi. Aydoğdu, merkeze bağlı Akça köyü yakınlarındaki mezarlıkta toprağa verildi.

Mikail Aydoğdu'nun yakını Ercan Aydoğdu, olayda ihmal olduğunu iddia ederek, "Bu ihmalkârlığın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Davacıyız. Kelepçeli olduğu halde nasıl 3'üncü kattan atlıyor? Bunda ihmalkârlık var, davacıyız" dedi.

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