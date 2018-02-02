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02.02.2018 15:17

TÜSİAD'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

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TÜSİAD'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TÜSİAD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yaptığı Zeytin Dalı harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul DHA - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yaptığı Zeytin Dalı harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KINIYORUZ"

Yapılan yazılı açıklamada,  Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güvenliği için terör örgütlerine karşı haklı ve meşru bir mücadele yürütmektedir" denildi. "İki gün önce, bölücü terör örgütünün yaptığı hain saldırıda henüz yaşamının baharındaki bir gencimizi daha kaybettik" denilen açıklamada , "Bu ve bunun gibi devam etmekte olan hain saldırılar sınırlarımızda güvenlik ve barışın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizin bekasına kasteden tüm terör örgütlerini kınıyor, şehit düşen asker ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar, aile ve yakınlarına sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE BU MÜCADELEDEN BAŞARIYLA ÇIKACAKTIR"

Açıklamada şöyle devam etti: Yaşadığımız bu önemli süreçte, toplumumuzdaki görüş ve ifade zenginliğini sahiplenmek ülkemizin birliği ve beraberliği açısından kritik öneme sahiptir. Düşünce ve önerilerini demokratik tartışma anlayışı içinde dile getiren birey ve kurumlara karşı gösterilen tepkiler, toplumumuzda kutuplaşmayı artırdığı gibi, ülkemizin teröre karşı haklı mücadelesine zarar vermektedir. Terörle mücadele ederken özgürlüklerini koruyan, düşünce çeşitliliğini muhafaza eden bir Türkiye bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 'güvenlik ve özgürlükler birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir'. Bu bilinç ile hareket edilmesi demokrasimiz, milli menfaatlerimiz ve küresel rekabetteki gücümüz açısından vazgeçilmez bir öncelik olmalıdır.

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