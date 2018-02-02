TÜRK’ÜN DESTANI KUVAYI MİLLİYE’DİR

Erkekleri, kadınları 5,5 Milyon Suriyeli vatanından ve savaşmaktan kaçtı Ürdün’e ve Türkiye’ye sığındı.

Madem ÖSO savaşacaktı bugüne kadar neden bekledi? Türk ordusu neden El Bab'a Afrin'e girmek zorunda kaldı?

3-5 bin Suriyeli ÖSO militanı Türk askerinin koruması altında güya Kuvayı Milliye oldu

İstiklal savaşı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın...

PYD/YPG – IŞİD terör örgütleri, Amerika, Rusya, İran ve hatta Türkiye Suriye topraklarında cirit atıyor.

Nerede Kuvayı Milliye ruhu ile vatanını koruyacak Suriyeliler?

İstiklal savaşı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın...

Bu korkak, Araplardan Kuvayı Milliye olur mu?

Filistin'i, kutsal toprakları bırakıp kaçan Araplardan Kuvayı Milliye olur mu?

Amerika'nın Irak'ı, Libya'yı işgaline direnemeyen Araplardan Kuvayı Milliye olur mu?

İstiklal savaşı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın...

Şimdi bazılarınızın “kadınlar çocuklar da var bu rakamın içinde” diye söylediklerini duyar gibiyim.

Bakın size özetle istiklal savaşının bazı çocuk ve kadınlarının kahramanlıklarından örnekler vereyim de Kuvayı Milliye ne demek bir de bu açıdan bakılsın.

BEN BABAMLA ÖLMEYE GİDİYORUM, SİZ NEREYE GİDİYORSUNUZ?



İstiklal Savaşında Alay Komutanı Albay Halit’e, Yunan askerleriyle en çetin çarpışmaların yaşandığı Gediz hattını müdafaa görevi verilir. Kızı minik Nezahet, yanı başında süngü süngüye çarpışan Mehmetçik'in şehit oluşunu görecek kadar savaşın içindedir artık.

Türk askeri zor anlar yaşamaktadır. O sırada cepheden kaçmayı düşünenler karşılarında atıyla önlerini kesen küçük kız Nezahet'i bulur. Minik kızın ağzından şu sözler dökülür: “Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum, siz nereye gidiyorsunuz?”



Atın üstündeki küçük kız, “vatan sevgisini ve şehadeti” haykırınca hepsi geri döner. Çoğu cephede şehit düşer, Yunan askerinin Anadolu'nun içlerine kolay sızması geciktirilir. Artık o elinde oyuncaklarıyla askerin arasında gezen bir kız çocuğu değil, 70. Alay'ın Nezahet Onbaşısıdır.



KARA FATMA (FATMA SEHER)



"Kara Fatma" olarak tarihe geçen, 1888 Erzurum doğumlu Fatma Seher, Balkan Harbi’ne, Edirne’de görev yapan kocası subay Derviş Bey ile katılır. I. Dünya Savaşı’nda, ailesinden 9-10 kadınla Kafkas Cephesi’ne gider. Kara Fatma, Mondros Mütarekesi’nden sonra eşi Ermeniler tarafından şehit edilen kadınları toplayarak, Ermeniler ile çarpışır.

Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek görev isteyen, kurduğu milis kuvvetiyle Bursa ve İzmit’in işgalden kurtarılması için mücadele eden Kara Fatma’nın müfrezesinde savaşanların sayısını 350’ye çıkardığı bilinir.



3 ÖNEMLİ KADIN



Asıl adı "Adile" olan, "Adile Hala" ve "Adile Onbaşı" diye anılan kadın kahramanın, silah arkadaşları arasında "Kara Fatma" olarak anıldığı bilinir. 8-10 kişilik milis kuvvetiyle Afyon Savaşı’na katılan Kara Fatma, Tarsus’un kurtulmasında büyük yararlılıklar gösterir.



Gaziantepli Yirik Fatma ise Gaziantep’in Fransızlar tarafından henüz bütünüyle kuşatılmadığı sırada, düşmanın hareket edeceği haberi gelince, buna karşı koymak için yola çıkan milis kuvvetine, karşı çıkılmasına rağmen zorla katılır.



Milis kuvvetlerine yardım eden "Nafize Kadın", Yunanlılar tarafından yakalanarak, kuvvetler hakkında bilgi alınmak istenir, fakat Nafize Kadın işkencelere karşı koyarak hiçbir bilgi vermez.



İKİ OĞLUNU ŞEHİT VERDİ KENDİ GAZİ OLDU



Yunanlıların İzmir’e girmesiyle Milli Mücadele saflarında yerini alan Ayşe Hanım, İzmir’in Yunanlıların eline geçmesi üzerine Aydın’a gider. Aydın civarında kahramanca dövüşen Ayşe Hanımın burada büyük oğlu şehit düşer. I. ve II. İnönü Savaşlarına katılan Ayşe Hanım, ikinci oğlunu da bu savaşlarda şehit verir. Sakarya Meydan Muharebesi’ne de katılan Ayşe Hanım, bu savaşta kasığından yaralanır ve tedavi gördükten sonra müfrezesine katılır.



GÖRDESLİ MAKBULE



Vatan işgal altındadır; Yunanlılar Sakarya Savaşı’nı kaybetmiş, mevzilerine çekilmişlerdir. Gördesli Makbule, kocası ile çete kurarak dağlara çıkar. 17 Mart 1922’de Kocayayla’da cereyan eden bir çatışmada Makbule, geri çekilen çete arkadaşlarını kınayarak cesaret verici bir konuşma sonrası düşmana saldırır ve başından aldığı kurşunla şehit düşer.



FRANSIZLAR’A YANLIŞ YOL GÖSTEREN KILAVUZ KADIN



Adana ve yöresinde Fransızlara karşı verilen mücadelede yer alan Kılavuz Hatice, 8 Mayıs 1920’de milli kuvvetler Pozantı’ya taarruzu başladığında, kritik bir duruma düşen Fransızları kandırarak kılavuzluk eder. Hatice, kılavuzluk yaptığı Fransızlara yanlış yol göstererek Karboğazı’na sokar. Boğazda sıkışan Fransızlar, Türk askerine esir düşer.



BİTLİS DEFTERDARININ HANIMI



Kahramanmaraş’ta düşmana karşı verilen mücadelede en fazla yararlılık gösterenlerin arasında Bitlis Defterdarının Hanımı da bulunmaktadır. Bitlis Defterdarının Hanımı olarak bilinen bu kadın kahraman da, Kayabaşı Mahallesi’nde 8 düşmanı öldürmüş daha sonra erkek elbisesi giyerek milis kuvvetlerine katılır.



TAYYAR RAHMİYE



Adana’nın kadın kahramanlarından Rahmiye Hanım da, 9. Tümen’in 1920 yılının Şubat ayında Hasanbeyli civarında Fransızlar ile yaptığı muharebeye müfrezesiyle katılır. Muharebe sırasında ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileri doğru atıldığından dolayı kendisine "Tayyar Rahmiye" lakabı verilir.



Temmuz 1920’de Osmaniye’deki Fransız karargahına yapılan hücumda arkadaşlarının tereddüdünü görünce, "Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da, siz erkek olduğunuz halde yerde sürünmekten utanmıyor musunuz?" diyerek hücuma geçilmesini sağladığı tarihi kaynaklarda yer almaktadır.

Elbette Kuvayı milliye kahraman Türk halkının erkeği ile kadını ile çocuğu ile topyekun vatan savunmasının, dağılan bir imparatorluktan yeni bir devlet kurmanın adıdır.

Kuvayı Milliye Türk halkının vatan kurma destanıdır. İstiklal savaşı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın...