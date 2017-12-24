''Türkiye'yi Tek Tip'e soktular''

Yarkadaş: "Son KHK'lar demokrasiyi dilim dilim doğradı. Bu bir vahşettir. Sadece cezaevine değil yargıya ve topluma da Tek Tip anlayış dayatılıyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "KHK'lar, Kıyım Hükmünde Kararname'ye dönüştü. Lekelenmeme hakkı ve yargı bağımsızlığına öldürücü bir darbe vuruldu" dedi. Yarkadaş, "Pazar sabahına yeni bir vahşetle uyandık" ifadesini de kullandı.

"KARANLIK PAZAR"

695 ve 696 nolu Kanun Hükmünde Kararnameye ilk tepki CHP'den geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "İktidar tüm itirazlarımıza rağmen meclisi tatil etti ve iki kararnameyi sinsice devreye soktu. Karanlık ve vahşi bir pazar sabahına uyandık. Yargıtay ve Danıştay'a toplamda 116 üyenin atanacak olması, yargı bağımsızlığı kavramını tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.

"YARGI ETKİYE AÇIK HALE GELDİ"

Yargıtay ve Danıştay'da iktidarın istediği kararların kolaylıkla çıkarılması için bu düzenlemelerin yapıldığına dikkat çeken Yarkadaş, "Yargıtay Genel Kurulu sabit üyelere dönüştürülüyor ve böylece iktidarın üyeleri yönlendirmesi kolaylaşıyor" ifadesini kullandı.

AKP'nin son KHK ile demokrasiyi dilim dilim katlettiğini belirten Yarkadaş, "Meclis'ten geçiremeyecekleri düzenlemeleri gece yarısı darbesiyle sinsice hayata geçiriyorlar" diye konuştu.

"KIYIM HÜKMÜNDE KARARNAME"

Partisinin Çekmeköy, Ataşehir, Ümraniye, Kartal ve Kadıköy ilçe kongrelerine katılan Yarkadaş, burada yaptığı konuşmada KHK'lar için "Kıyım Hükmünde Kararname" ve "Kanun Hükmünde Kıyım" ibaresini kullandı.

"AKP'NİN ARTIK YARGI KOLU DA VAR"

İktidarın yargıyı partisinin bir organına dönüştürmeye çalıştığını belirten CHP'li vekil, "Kadın Kolu ve Gençlik Kolu'nun yanına şimdi Yargı Kolu'nu da koydular. Yargı son düzenlemeyle AKP'nin bir koluna dönüştü. AKP kapalı devre bir yargı rejimi kurdu" dedi.

Yeni atanacak olan Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle birlikte, dairelerdeki üye sayısının değişeceğine işaret eden Yarkadaş, "Artık AKP'yi rahatsız edecek hiçbir kararın çıkması mümkün olmayacak. Yargı iktidar politikaları doğrultusunda kararlar alacak. Hitler dönemini yaşıyoruz" tepkisini gösterdi.

MUHALİFLERE SOPA

İstinaf Mahkemeleri'nin yargıdaki iş yükünü azaltması için kurulduğunu da hatırlatan Yarkadaş, "Bu mahkemelerden çıkan kararları beğenmedikleri için, Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üye atayarak istedikleri sonuçları bu organlardan almak istiyorlar. Bu düzenleme muhaliflere istedikleri cezaları verdirtmek için yapıldı" diye konuştu.

"TEK TİP'İ TÜRKİYE'YE GİYDİRİYORLAR"

Son KHK ile cezaevlerine Tek Tip Kıyafet uygulamasının getirildiğini de belirten Yarkadaş, "Aslında sadece cezaevlerine değil, Türkiye'ye tek tipi giydiriyor, ülkemizi tek tipe sokuyorlar" dedi.

Tek Tip Kıyafet'in hukukun temel ilkesi olan "lekelenmeme hakkı"nı ortadan kaldırdığını belirten Yarkadaş, "Duruşmalar ve cezaevleri toplama kampı gibi olacak. Hakkında hiçbir hüküm olmayan binlerce kişi adeta damgalanacak. Bu tam bir vahşettir. Tek Tip Kıyafet faşizmin sembolüdür. İnsanlık onuruna aykırıdır" diye konuştu.

"YENİ SORUNLAR YARATACAK"

İktidarın tek tip dayatmasının 'KHK Darbesi'nin uzantısı olduğunu belirten Yarkadaş, "Parlamentoyu tatile sokuyor, yeni toplumsal sorunlara yol açacak vahşi kararlara imza atıyorlar. Demokrasinin kırıntısına bile hasret kaldık" dedi.

Tek Tip Kıyafet'in kabul edilemez olduğunu belirten Yarkadaş, "iktidar, 12 Eylül artığı uygulamalardan medet umuyor. Kenan Evren'in de en büyük hayali cezaevlerinde tek tip giydirmekti. AKP 12 Eylül ürünü ve 12 Eylül artığı olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİYİ DİLİM DİLİM DOĞRUYORLAR"

AKP'nin yargı ve cezaevleri için çıkardığı iki kararnamenin etkilerinin toplumun tamamını kapsayacağını da belirten Yarkadaş, "Son KHK, Türkiye'nin tamamına tek tip anlayışı dayatmaktır. Demokrasiyi KHK'larla dilim dilim doğruyor, iğdiş ediyorlar" tepkisini gösterdi.

CHP'li vekil, "İktidarın vahşi uygulamalarına teslim olmayacağız. Bu KHK'ları toplumsal mücadele ile çöpe atacağız. Demokrasiyi herkes için isteyeceğiz. AKP'yi tarihe bu KHK'ları gömecek" dedi. Yarkadaş, demokrasi güçlerine de "birlikte mücadele" çağrısı yaptı. ​