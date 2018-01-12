“Türkiye’ye gitmeyin” diyen ABD bakın hangi ülkeyi tavsiye etti....

Türkiye için çıkardığı seyahat uyarılarıyla tartışma yaratan ABD'nin, vatandaşlarına " Yunanistan’ı ziyaret edin" çağrıları dikkat çekiyor.

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan’ın en güvenli ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, Amerikalıların Yunanistan’ı ziyaret etmelerini istedi. Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Yunanistan’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni Seyahat Uyarısı Programı’nda “ en iyi ” seviyede yer aldığını belirten Pyatt, “Önümüzdeki yıl daha çok Amerikalı turisti Yunanistan’da görmeyi dört gözle bekliyorum ” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ı öven sözleriyle Yunan medyasında yankılanan Pyatt, diğer bir mesajında ise “ Yunanistan, oynak bir bölgede bir istikrar direği ve Yunanistan ne kadar güçlü ise bölgesi o kadar güçlü ve güvenli olacak ” görüşünü paylaştı.

(odatv)