Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı veren UEFA Uluslar Ligi'nde, kuralar İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde mücadele edecek.

B Ligi

1. Grup

Çek Cumhuriyeti

Ukrayna

Slovanya

2. Grup

Türkiye

İsveç

Rusya

3. Grup

Kuzey İrlanda

Bosna Hersek

Avusturya

4. Grup

Danimarka

İrlanda Cumhuriyeti

Galler

C Ligi

1. Grup

İsrail

Arnavutluk

İskoçya

2. Grup

Estonya

Finlandiya

Yunanistan

Macaristan

3. Grup

Kıbrıs

Bulgaristan

Norveç

Slovenya

4. Grup

Litvanya

Karadağ

Sırbistan

Romanya

D Ligi

1. Grup

Andorra

Kazakistan

Letonya

Gürcistan

2. Grup

San Marino

Moldova

Lüksemburg

Belarus

3. Grup

Kosova

Malta

Faroe Adaları

Azerbaycan

4. Grup

Cebelitarık

Lichtenstein

Ermenistan

Makedonya

2020 Avrupa Şampiyonası'na 4 takım katılacak

Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 4 takıma katılım hakkı sağlayacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak.

24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise Uluslar Ligi'nden çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligde onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak.

A, B, C ve D liglerindeki dörtlü finallerin kazananları, EURO 2020'ye katılım hakkı elde edecek.

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

Turnuva tarihleri

Birinci hafta: 6-8 Eylül 2018

İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018

Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018

Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018

Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018

Altıncı hafta:18–20 Kasım 2018

Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020