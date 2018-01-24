Türkiye'nin rakipleri belli oldu

B Ligi
1. Grup
Çek Cumhuriyeti
Ukrayna
Slovanya
2. Grup
Türkiye
İsveç
Rusya
3. Grup
Kuzey İrlanda
Bosna Hersek
Avusturya
4. Grup
Danimarka
İrlanda Cumhuriyeti
Galler
C Ligi
1. Grup
İsrail
Arnavutluk
İskoçya
2. Grup
Estonya
Finlandiya
Yunanistan
Macaristan
3. Grup
Kıbrıs
Bulgaristan
Norveç
Slovenya
4. Grup
Litvanya
Karadağ
Sırbistan
Romanya
D Ligi
1. Grup
Andorra
Kazakistan
Letonya
Gürcistan
2. Grup
San Marino
Moldova
Lüksemburg
Belarus
3. Grup
Kosova
Malta
Faroe Adaları
Azerbaycan
4. Grup
Cebelitarık
Lichtenstein
Ermenistan
Makedonya
2020 Avrupa Şampiyonası'na 4 takım katılacak
Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 4 takıma katılım hakkı sağlayacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak.
24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise Uluslar Ligi'nden çıkacak.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligde onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak.
A, B, C ve D liglerindeki dörtlü finallerin kazananları, EURO 2020'ye katılım hakkı elde edecek.
UEFA Uluslar Ligi formatı
Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.
Turnuva tarihleri
Birinci hafta: 6-8 Eylül 2018
İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018
Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018
Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018
Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018
Altıncı hafta:18–20 Kasım 2018
Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019
UEFA EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020
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