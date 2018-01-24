  • BIST 119.332
  • Altın 162,824
  • Dolar 3,7395
  • Euro 4,6335
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
24.01.2018 17:35

Türkiye'nin rakipleri belli oldu

»
Türkiye'nin rakipleri belli oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı veren UEFA Uluslar Ligi'nde, kuralar İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde mücadele edecek.

B Ligi

1. Grup
Çek Cumhuriyeti
Ukrayna
Slovanya

2. Grup
Türkiye
İsveç
Rusya

3. Grup
Kuzey İrlanda
Bosna Hersek
Avusturya

4. Grup
Danimarka
İrlanda Cumhuriyeti
Galler

C Ligi

1. Grup
İsrail
Arnavutluk
İskoçya

2. Grup
Estonya
Finlandiya
Yunanistan
Macaristan

3. Grup
Kıbrıs
Bulgaristan
Norveç
Slovenya

4. Grup
Litvanya
Karadağ
Sırbistan
Romanya

D Ligi

1. Grup
Andorra
Kazakistan
Letonya
Gürcistan

2. Grup
San Marino 
Moldova
Lüksemburg
Belarus

3. Grup
Kosova
Malta
Faroe Adaları
Azerbaycan

4. Grup
Cebelitarık
Lichtenstein
Ermenistan
Makedonya

2020 Avrupa Şampiyonası'na 4 takım katılacak

Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 4 takıma katılım hakkı sağlayacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak.

24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise Uluslar Ligi'nden çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligde onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak.

A, B, C ve D liglerindeki dörtlü finallerin kazananları, EURO 2020'ye katılım hakkı elde edecek.

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

Turnuva tarihleri

Birinci hafta: 6-8 Eylül 2018

İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018

Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018

Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018

Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018

Altıncı hafta:18–20 Kasım 2018

Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzon’da Fenerbahçe maçına yoğun ilgi24 Ocak 2018 Çarşamba 12:25
  • Dünya şampiyonu kağıt toplamaya devam ediyor24 Ocak 2018 Çarşamba 11:52
  • Antalyaspor kararını verdi! Gönderiyorlar24 Ocak 2018 Çarşamba 10:53
  • Milli Takım'da sürpriz istifa!24 Ocak 2018 Çarşamba 08:07
  • Deportivo'da Emre Çolak krizi; idmandan kovuldu!24 Ocak 2018 Çarşamba 01:44
  • 5 milyon doları 5 dakika sonra yatırdı24 Ocak 2018 Çarşamba 00:15
  • Fatih Altaylı'dan Arda Turan'a tavsiye: Çenen değil ayakların çalışsın23 Ocak 2018 Salı 17:20
  • Başakşehir, şampiyonlara kök söktürüyor23 Ocak 2018 Salı 16:23
  • Nadal'a Avustalya Açık'ta sakatlık şoku!23 Ocak 2018 Salı 15:55
  • FETÖ'den yargılanan Konyaspor'un eski başkanı hakkında karar23 Ocak 2018 Salı 15:21
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li vekiller Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı andı
    • İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
    • 'Uğur Mumcu yaşasaydı, AKP onu da cezaevine atardı"
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti