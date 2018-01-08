Türkiye'nin konuştuğu 'akademisyen' Yavuz Örnek kimdir?

Nuh'un cep telefonu, insansız hava aracı ve füze kullandığını söyleyen ve bir anda gündem olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Örnek, kadın haklarına yönelik yaptığı gerici açıklamalarla da biliniyor.

“Kadın hakları Yahudilerde en üst düzeydedir. Belki bunun için yaygınlaştırılmaktadır. Başlangıçta iyi gibi görülen bu uygulamanın bakın zamanla aileleri nasıl yıktığına bizzat şahit olacağız. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de boşanmalar hızla artmaktadır. Zaman içinde boşanmalar artınca ve erkekler servetlerinin ellerinden kayıp gittiğini görünce bir çözüm arayacaklar. Türkiye’de bu çözümü bulmak çok basit, şeri nikâh” diyen Örnek'in geçmişi şöyle:

Üniversite eğitimini memleketi Erzurum’da tamamlayan Yavuz Örnek, 1983 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde asistan olarak görev aldı.

1990'da ABD'ye giden Örnek, New York Syracuse Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürdü.

2010 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Örnek, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve geldi. Örnek hala burada görevini sürdürüyor.

Örnek'in araştırma alanları ise "Organik Kimya ve Meteor kimyası.