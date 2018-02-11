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11.02.2018 21:06

Türkiye'nin ilk 'Yeşil bayrak' ödülü oraya verildi

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Türkiye'nin ilk 'Yeşil bayrak' ödülü oraya verildi
Denizli Büyükşehir Belediyesi, İncilipınar Parkı ile dünyada park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için tasarlanan 'Yeşil bayrak' ödülünü alan Türkiye'deki ilk kurum oldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Osman Zolan, bu ödülle Denizli'nin park ve yeşil alanlardaki marka değerinin de tescillendiğini söyledi. Yeşil bayrak, İncilipınar Parkı'nda göndere çekildi.

İngiltere ve Galler'deki park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için 1996 yılında tasarlanan daha sonra tüm dünyaya yayılan 'yeşil bayrak' ödülü ile Türkiye'de ilk kez Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından verilen ödülünü aldı.

Yüksek çevre standartlarını sağlamada, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan yeşil bayrağın rekreasyon amaçlı yeşil alanlarda mükemmellik ölçeğini temsil ettiği ifade edilirken, ödülün aynı zamanda bir tanıtım aracı olduğu da kaydedildi.

Denizli'nin büyükşehir olmasının ardından İncilipınar Parkı'nın 'Yeşil bayrak' ödülü alması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışma başlattığı, 2016 yılı sonunda park için bir yönetim planı hazırlandığı, başvurunun ise Ocak 2017'de yapıldığı ifade edildi. Yeşil bayrak ödülünün Denizli'nin prestiji, Avrupa'daki yeri, hizmet kalitesinin artışı, kent  turizminin gelişmesi, pazarlama ve online tanıtımına katkı yapacağı vurgulanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki diğer parklar için de yeşil bayrak alması için çalışmalar yapacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'nin ilk 'Yeşil bayrak' ödülünü almanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, bu ödül ile Denizli'nin park ve yeşil alanlardaki marka değerinin de tescillendiğini söyledi. İncilipınar Parkı'nın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan dönemin Belediye Başkanı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye teşekkür eden Başkan Zolan, "Bugün bu ödülü alıyorsak Bakanımızın, Belediye Başkanlığı döneminde İncilipınar Parkı'na verdiği önem ve orada yaptığı çalışmalardan dolayıdır. Bakanımızın Ege'nin incisi haline getirdiği parkımıza verilen yeşil bayrak ödülünün yerel ve ulusal düzeyde çok olumlu tepkiler alacağına eminim" dedi.

Doğayı ve yeşili koruyarak, insanlarla buluşturmak adına birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Türkiye'de yine bir ilke imza atmaktan onur duyuyoruz. Denizlimiz havasıyla, suyuyla, doğasıyla, yeşil alanlarıyla ve tüm güzellikleriyle örnek olmaya devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi biz görev yaptığımız sürede, 'Nasıl bir fazla eser daha bırakırız? Nasıl bir fazla derdi çözeriz? Nasıl iz bırakır, yatırım yaparız?' bunun derdindeyiz. Bunun için vatandaşımızdan bir emanet aldık ve bu emanete de canımız pahasına sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

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