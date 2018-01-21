Türkiye'nin ardından Rusya da onları kuşattı

Suriye'de Türkiye'nin Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Rusya'dan da hamle geldi.

MOSKOVA (ANKA) - Rusya Savunma Bakanlığı, destek verdiği Suriye ordusunun İdlib’de faaliyet gösteren birliklerinin bölgede konuşlu büyük bir Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) grubunu kuşattığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Tuğgeneral Hasan Süheyl komutasındaki Suriyeli birlikler, Herbet el Gacar ve Rasm el Harmal yerleşim birimlerinde halk milisleriyle birleşerek büyük bir Fetih el Şam grubunu kuşattı.

Açıklamada, “Hama-Halep karayolunda operasyon düzenleyen Tuğgeneral Hasan Süheyl komutasındaki Suriye ordusunun taarruz birlikleri, Herbet el Gacar ve Rasm el Harmal yerleşim birimlerinde halk milisleriyle birleşti. Bunun sonucunda İdlib’in doğusundaki Fetih el Şam militanlarının kuşatılması tamamlandı” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib’deki Suriyeli birliklerin “Ebu Duhur hava üssünün bulunduğu bölgeden militanları çıkardığı” da belirtildi.

Açıklamayı yansıtan Sputnik ise “İdlib’de operasyonlara devam eden Suriyeli birlikler Eylül 2015’ten bu yana terör örgütlerinin kontrolünde olan Ebu Duhur hava sahasının bulunduğu bölgeyi militanlardan temizledi” dedi.

10 Ocak’ta Suriye ordusunun, İdlib bölgesinde El Nusra Cephesi’nin kontrolünde kalan Ebu Duhur hava üssünü ele geçirdiğinin” belirtildiğine dikkat çeken Sputnik, “İdlib kentine 40 kilometre mesafede bulunan Ebu Duhur hava üssü, 2015 yılında cihatçılar tarafından ele geçirilmişti. Üs, Nusra dahil çeşitli terörist grupları tarafından kontrol ediliyordu” dedi.