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14.02.2018 18:55

Türkiye’den Irak’a 5 milyar dolar kredi, 50 milyon dolar hibe

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Türkiye’den Irak’a 5 milyar dolar kredi, 50 milyon dolar hibe
Kuveyt’te olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak’ın yeniden imarı için 5 milyar dolar kredi ve 50 milyon dolar hibe verileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden yapılandırılması için Türkiye'nin 5 milyar dolarlık kredi sağlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Kandil'e Afrin benzeri operasyon yapılacak mı şeklinde gelen bir soruya, 'Olmalı' şeklinde yanıt verdi.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satırbaşları:

"Firmalarımızın yüklendiği ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar değerinde.

5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde bulunduk.

Firmalarımızı hem projeleri üstlenmeye, hem yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Irak ve Suriye'nin istikrarı bizim için çok önemli. Buranın imari bizim ekonomimiz için de çok önemli.

Irak'ın PKK'dan YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesi de çok önemli. Bu konuda ilkesel bir anlaşmamız var. Bunları inşallah Irak'tan temizleyeceğiz. Kandil'in yanısıra Kerkük, Süleymaniye, Sincar da var.

Kandil operasyonu olmalı. Bu Irak için de bizim için de çok önemli. Teröristler neredeyse temizlenmeli. Onların olduğu yerde huzur olmaz. Biz nasıl kendi dağlarımız şehirlerimizin de teröristleri temizlediysek Irak'tan da temizleyeceğiz.

Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız. Ancak bizimle işbirliği yapmak isteyenler Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine desteği bitirmesi lazım."

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