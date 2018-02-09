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10.02.2018 04:05

Türkiye'den ABD'ye Serkan Gölge cevabı

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Türkiye'den ABD'ye Serkan Gölge cevabı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD'nin "Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkûm edilmesinden derin kaygı duymaktadır" ifadelerine cevap verdi.

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde: 

"Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir.

Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin Anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir.

ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz."

ABD NE DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduklarınıbelirterek, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

AĞUSTOS 2016'DA TUTUKLANMIŞTI

Ağustos 2016'da Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen Serkan Gölge, "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

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