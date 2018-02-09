Türkiye'de tutuklu bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşı sayısının 6'ya düştüğünü açıkladı. Türkiye'de toplam 47 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.

Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı. Alman haber ajansının (dpa) aktardığı bilgiye göre, Alman Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olup Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan kişilerin sayısının 6’ya düştüğünü teyit etti. Öte yandan Bakanlık, veri gizliliği gerekçesiyle serbest bırakılan son kişiyle ilgili ayrıntıları ise açıklamadı.

dpa’nın edindiği bilgilere göre, erkek olduğu ve Salı günü serbest kaldığı belirtilen söz konusu Alman vatandaşına, hakkında süren dava nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı kondu.

TUTUKLU ALMAN VATANDAŞI SAYISI 47

Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Almanların sayısı, bir kişinin daha serbest bırakılmasıyla 6’ya düşmüş oldu. Türkiye’de toplamda ise 47 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında “kirli” bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirten Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, özgürlüğünün “tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini” söylemişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de tutuklanan en az 28 Alman vatandaşının 22’si serbest kalmış bulunuyor. Bu kişilerin arasında 2017’nin Ekim ayında tahliye edilen insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve Aralık ayında tahliye edilen gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor. (Deutsche Welle Türkçe)