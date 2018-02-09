  • BIST 113.079
  • Altın 161,989
  • Dolar 3,8246
  • Euro 4,6816
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
09.02.2018 15:40

Türkiye'de tutuklu bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı

»
Türkiye'de tutuklu bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı
Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşı sayısının 6'ya düştüğünü açıkladı. Türkiye'de toplam 47 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.

Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı. Alman haber ajansının (dpa) aktardığı bilgiye göre, Alman Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olup Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan kişilerin sayısının 6’ya düştüğünü teyit etti. Öte yandan Bakanlık, veri gizliliği gerekçesiyle serbest bırakılan son kişiyle ilgili ayrıntıları ise açıklamadı.

dpa’nın edindiği bilgilere göre, erkek olduğu ve Salı günü serbest kaldığı belirtilen söz konusu Alman vatandaşına, hakkında süren dava nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı kondu.

TUTUKLU ALMAN VATANDAŞI SAYISI 47

Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Almanların sayısı, bir kişinin daha serbest bırakılmasıyla 6’ya düşmüş oldu. Türkiye’de toplamda ise 47 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında “kirli” bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirten Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, özgürlüğünün “tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini” söylemişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de tutuklanan en az 28 Alman vatandaşının 22’si serbest kalmış bulunuyor. Bu kişilerin arasında 2017’nin Ekim ayında tahliye edilen insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve Aralık ayında tahliye edilen gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor. (Deutsche Welle Türkçe)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Furkan Vakfı’nın Kayseri şubesi mühürlendi09 Şubat 2018 Cuma 13:48
  • Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet09 Şubat 2018 Cuma 13:42
  • Afrin'deki hedefler böyle vuruldu! Peş peşe ateşlendi...09 Şubat 2018 Cuma 13:38
  • Atalay Filiz hakkında gerekçeli karar açıklandı09 Şubat 2018 Cuma 13:33
  • Türkiye'de tutuklu bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı09 Şubat 2018 Cuma 13:32
  • E-Devlet'te soyağacı sorgulama hizmeti ne zaman devam edecek?09 Şubat 2018 Cuma 13:10
  • Sigara paketlerinde yeni dönem09 Şubat 2018 Cuma 13:03
  • Nuriye Gülmen ve Semih Özakça taburcu oldu09 Şubat 2018 Cuma 12:42
  • Polis şaşkına döndü! İç çamaşırından çıktı...09 Şubat 2018 Cuma 12:27
  • Esrar için evini bu hale getirmiş09 Şubat 2018 Cuma 12:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti