Türkiye'de olay olmayan tek şehir

Ajans Press, 2017 yılına ait bireysel silahlanma olaylarını ve medya yansımalarını inceledi.

Umut Vakfı ve medya yansımalarından elde edilen verilere göre, 2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır 3 bin 529 kişi de yaralandı. Yaşanan olayların yüzde 40.70'i her çeşit tüfekle, yüzde 35.37'si tabancayla, yüzde 20.58'i kesici aletlerle yaşanırken, yüzde 3.32'si beylik silah, yüzde 0.03'ü de dinamitle gerçekleşti.

İSTANBUL ÖLÜMLERDE BİRİNCİ SIRADA

'2017 Şiddet ve Cinayet Haritası'nda, ölüm ve yaralanma rakamlarına bakıldığında, İstanbul 245 ölüm, 316 yaralıyla ilk sırada yer aldı. Onu 123 ölüm,195 yaralıyla Adana takip ederk, üçüncü sırada 114 ölüm, 91 yaralıyla İzmir takip etti. Yaşanan olaysayısına göre incelendiğinde ise; yine ilk sırayı 351 olayla İstanbul alırken, 201 olayla Samsun, 165 olayla Adana, 152 olayla Antalya, 145 olayla Konya en çok olayın yaşandığı diğer iller oldu.

Silahlanma ve silahlı olaylarla ilgili haberlerin, son üç yıl içerisinde artışa geçtiği belirlendi. 2015 ve 2017 yılları arasında toplam 9 bin 273 silahlı olay haberi tespit edildi. Bireysel silahlanma ile ilgili, 2015 yılında 2 bin 175 olan haber sayısı 2016 yılında yaklaşık yüzde 25 artışla 2 bin 721 olarak belirlendi. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28, 2015'e kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı.

OLAY OLMAYAN TEK ŞEHİR BAYBURT

Bölge ve iller bazında inceleme yapıldığında, nüfus yoğunluğu ve sanayinin olduğu kentlerin yer aldığı Marmara Bölgesi'nde en çok suçun İstanbul'da yaşandığı görüldü. Karadeniz Bölgesi'nde en çok olay Samsun'da yaşanırken, Akdeniz Bölgesi'nde liderliği Adana, Ege Bölgesi'nde İzmir aldı. İç Anadolu'ya baktığımızda en çok olay Konya'da olurken Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Malatya lider oldu. Bireysel silahlanma ile ilgili tüm Türkiye'de çeşitli olaylar yaşanırken tek olay olmayan şehir Karadeniz'den Bayburt olarak kayda geçti.