  • BIST 112.007
  • Altın 157,100
  • Dolar 3,8145
  • Euro 4,5264
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
26.12.2017 23:10

Türkiye'de gözlemlenen ışığın kaynağı Rus balistik füzesiymiş

»
Türkiye'de gözlemlenen ışığın kaynağı Rus balistik füzesiymiş
Türkiye'de sabah saatlerinde gökyüzünde gözlemlenen ışığın kaynağı Rusya'nın test ettiği balistik füzesiymiş.

Türkiye'de sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğu ortaya çıktı. Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bilgisini paylaştı.

Bugün Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.

'MENZİLİ 13 BİN KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR'

Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, “Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor” dedi.

ipuops.jpg

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan’dan da gözlemlenmişti. (DHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgür Gündem davasında AYM talebi reddedildi26 Aralık 2017 Salı 20:35
  • İstanbul'un o ilçesinde 1+1 daireler yasaklandı26 Aralık 2017 Salı 20:26
  • Yemek kartlarıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Tüfenkci açıkladı...26 Aralık 2017 Salı 19:47
  • Karakollara saldırı hazırlığındaki PKK'lılar vuruldu!26 Aralık 2017 Salı 19:42
  • AÖL sınav sonuçları açıklandı!26 Aralık 2017 Salı 19:31
  • Karaköy'de doğalgaz patlaması!26 Aralık 2017 Salı 18:58
  • Baro başkanları olağanüstü toplanıyor26 Aralık 2017 Salı 18:22
  • Tuzla'da tersanede patlama26 Aralık 2017 Salı 17:52
  • Ahmet Şık'ın annesi sitem etti: "Ciğerimi yakanların ciğeri yansın"26 Aralık 2017 Salı 16:58
  • İmam hatip öğretmeni skandalı işte böyle savundu26 Aralık 2017 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    • İşte yaşlanmayı geciktiren 4 önemli tüyo
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti