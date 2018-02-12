Türkiye'de bir ilk... Yön Radyo’da toplu sözleşme imzalandı

Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Yön Radyo arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Yön Radyo ile TGS üyesi çalışanlar arasındaki Toplu İş Sözleşmesi tören ile imzalandı. Radyo binasında düzenlenen imza törenine TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS Genel Sekreteri İlkay Kaya, TGS İstanbul Şube Başkanı Ali Açar, Türk-İş 1. Bölge Temsilci Adnan Uyar, Petrol İş Eski Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, DİSK Eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi, RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TÜSES Genel Sekreteri Muammer Keskin, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan katıldı.



GÖKHAN DURMUŞ: TÜRKİYE'DE MEDYA ÇALIŞANLARI BASKI ALTINDA



TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 65 yıldır ilk defa bir radyo ile toplu sözleşme imzaladıklarını ve bunun diğer radyolar için de bir örnek teşkil etmesini istediklerini söyledi. “Bu sözleşme çalışmalarımızın, sadece gazeteleri değil televizyon ve radyoları da kapsayan bir alana doğru yöneldiğinin de bir göstergesi” diyen Durmuş, şöyle devam etti: “Türkiye’de medya çalışanları baskı altında. Durum her geçen gün kötüye gidiyor. Toplu sözleşmeler yaparak bu tabloyu değiştirmeye çalışıyoruz.”



Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç ise medyanın çok yönlü olarak geliştiğini ve toplumun günlük yaşamını kuşattığını gördüklerini bu nedenle medya örgütlenmelerine önem verdiklerini belirtti. Yön Radyo’nun kuruluş amaçlarından birinin de toplumsal barışa katkıda bulunmak olduğunu vurgulayarak, “Yön Radyo, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nin (RATEM) kurucuları arasında yer alıyor. Yönetim organlarında temsil ediliyor. Aynı zamanda uluslararası işbirlikleri ve örgütlenme çalışmalarına önem veriyor. Yön Radyo, Asya Medya İşbirliği Örgütü’nün (AMCO) de kurucuları arasında yer aldı” diye konuştu.



Türk-İş İstanbul Bölge Sorumlusu Adnan Uyar da “Türk İş ailesiyle TGS ile toplu sözleşme imzalanmasından dolayı, radyonun yönetim kuruluna ve sahiplerine, emekçi kardeşlerimize ve sendika yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu önemli bir gelişme. Bu idareyi, yönetimi paylaşma biçimidir. Buna saygı duyduğunuz ve katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ülke zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde bütün farklılıklarımıza rağmen, ortak değerler üzerinde, Türkiye üzerinde anlaştıktan sonra her şeyi çözebileceğimize inanıyoruz. Olmazsa olmazımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür” dedi.