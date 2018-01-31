Türkiye'de bir ilk: Kumbara takip sistemi

Ataşehir’de geri dönüşebilen tüm atıklar kaynağında ayrı toplanırken, her atık grubu için özel çalışmalar ve kampanyalar da devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden yüzde 100 geri dönüşebilen tek malzeme olan atık camlar, kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Ataşehir Belediyesi ve Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş işbirliğiyle yapılan camın geri dönüşümüne yönelik çalışmalarda Ataşehir’deki her mahallenin cadde ve sokaklarına kullanımın yoğunluğuna göre dağıtılmış toplamda 275 cam kumbarası bulunuyor.

Ataşehir’de cam atıkların kaynağında ayrı toplanmasından sorumlu yüklenici firma Özen Cam Geri Dönüşüm tarafından ilçedeki kumbaralar periyodik olarak tek tek kontrol edilerek dolan kumbaraların boşaltımı sağlanıyor. Ancak kumbarada toplanan cam atığı miktarları kesin sonuçlarla bilinememekteydi ve yaklaşık olarak hesaplanmaktaydı.

İnsana dayalı olmayan bir şekilde kumbaraların takibi, doluluk oranı ve verimlilik tespitini anlık (online) yapabilmek için “kumbara takip sistemi (KTS)” adı verilen sistem ilk kez Ataşehir’de uygulanarak, atık cam kumbaralarına sensörler takıldı.

Kumbara takip sistemi, cam kumbaraların; lokasyonunu harita üzerinde görebilmeyi, kumbaraların çalınması ve yerinin değişmesi halinde takip edilebilmesini, kumbaraların doluluk oranını günlük ve anlık takip edebilmeyi hedefliyor.

Bu sayede cam atık toplanma verimliliğinin ölçülmesi, dolan kumbaraların toplayıcı firma tarafından zamanında boşaltılıp, boşaltılmadığının takip edilmesi, güncel ve geriye dönük karşılaştırmalı raporların görünebilmesi ile grafik ve rakamsal olmak üzere raporlar çıkarılması sağlanacak.

Sistem nasıl çalışıyor

Cam kumbaraların içindeki sensör, günde 2 kez içerideki doluluk oranını ve cam atık ağırlık miktarını ana merkeze iletiyor ve yönetim paneli aracılığıyla tüm kumbaraların son durumları anlık olarak görünüyor. Dolan kumbaralar için yazılım otomatik olarak; toplayıcıya en uygun güzergahı çıkartırken, uyarılar yollar ve trafik durumuna göre navigasyon haritasını veriyor. Böylece personel ve araç yakıtı gibi avantajlar elde edilerek, sistematik bir toplanma modeli sağlanıyor.

Her bir cam kumbarasında toplanan cam atığı miktarı ağırlık olarak raporlanırken, verimsiz bölgeler ve ek kumbara ihtiyacı olan bölgeler de rapor ve haritalama ile gösterilecek.