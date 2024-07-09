Türkiye, Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Gazeteci Kurtuluş Demirbaş İçin Harekete Geçti

Dışişleri Bakanlığı, U19 futbol maçlarını takip etmek için gittiği Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan gazeteci Kurtuluş Demirbaş için harekete geçti.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, durum 8 Temmuz itibarıyla Bakanlığın gündemine geldi. Yetkili, "vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edildiğini" ve konunun yakından takip edildiğini aktardı. Demirbaş'ın ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği de belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kurtuluş Demirbaş, U19 maçlarını takip için görevli olarak Suudi Arabistan’a gitti. Kurtuluş Demirbaş'ın eşi Pınar Demirbaş, 6 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek olan eşinin dönmediğini belirtti. Eşiyle en son 5 Temmuz Cuma günü konuştuğunu ifade eden Pınar Demirbaş, "Son konuşmamızda 'Eşyalarımızı toparlıyoruz. Yola çıkacağız. İstanbul’a indiğimizde haber vereceğim' dedi. Sabah 'günaydın' mesajı attım ama 5 gündür yanıt alamadım, gözaltına alındığını ekip arkadaşlarından öğrendim" dedi.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK ÇAĞRISI

Meslektaşları da Kurtuluş Demirbaş’ın adil yargılanması ve özgürlüğüne kavuşması için ulusal ve ulaslararası meslek ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, şu talepleri dile getirdi:

"-Derhal Konsolosluk Erişimi: Suudi yetkililerden, Kurtuluş Demirbaş'a derhal konsolosluk erişimi sağlanmasını talep ediyoruz. Kendisine gerekli hukuki yardımın sunulması ve sağlık durumunun kontrol edilmesi hayati önem taşımaktadır.

-Adil Yargılama: Uluslararası toplumu, Sayın Demirbaş'ın adil ve şeffaf bir şekilde yargılanmasını talep etmeye çağırıyoruz. Davasının uluslararası adalet ve insan hakları standartlarına uygun olarak ele alınması gerekmektedir.

-İfade Özgürlüğü: Kurtuluş Demirbaş'ın tutuklanması, dünya genelinde gazetecilerin karşı karşıya kaldığı zorlukları bir kez daha gözler önüne sermektedir. İfade özgürlüğünün korunması ve gazetecilerin korkusuzca çalışabilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

-Devlet Desteği: Kurtuluş Demirbaş'ın ailesi, Türk devletinden avukat desteği talep etmektedir. Bu desteğin bir an önce sağlanması, Demirbaş’ın haklarının korunması açısından kritik öneme sahiptir."

Kaynak: ANKA