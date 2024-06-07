Tekirdağ, İstanbul ve Artvin'de dolandırıcılık operasyonu: 21 zanlı tutuklandı

Artvin merkezli bir dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Tekirdağ, İstanbul ve Artvin'de dolandırıcılık operasyonu: 21 zanlı tutuklandı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, asayiş bilgilendirme toplantısında, güvenlik güçlerince mayısta gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı.

Kentin huzur ve güveni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın emrinde olacaklarını belirten Ünsal, "Organize suçlarla mücadele kapsamında, ilimizde mayıs ayı içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından, nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen bir organize suç örgütüne yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklanmıştır." dedi.

Ünsal, operasyon kapsamında bir çağrı merkezinde 20 masaüstü bilgisayar, 40 cep telefonu, 65 sim kart, 9 bankamatik kartı, 6 flaş bellek, 3 hard disk ve hafıza kartı ele geçirildiğini ifade ederek, "Örgüt üyelerinin dolandırıcılık faaliyetleri sırasında, hesaplar arası yaptıkları para transferi hacminin yaklaşık 600 milyon lira olduğu, incelenen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda tespit edilmiştir." diye konuştu.

SORUŞTURMA 8 AY ÖNCE BAŞLATILDI

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kentte 2 kişinin 8 ay önce telefonla dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığının araştırma ve takibi sonucunda, elebaşlığını "Cey-Cey" lakaplı C.Ö'nün yaptığı suç örgütüne yönelik Artvin, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün elebaşının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. C.Ö. dahil 21 zanlı, 3 Haziran'da Artvin Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün yaptığı eylemlerin, "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, örgüt üyelerinin banka hesaplarında bulunan miktar hariç, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 13 araç, 2 ev, şirket, 164 banka ve 2 de kripto para hesabına el konuldu.

Kaynak: AA

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