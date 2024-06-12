Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski muhalefet liderlerini ziyaret edecek

Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski muhalefet liderlerini ziyaret edeceğini duyurdu.

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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski muhalefet liderlerini ziyaret edecek

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşen Ayşe Ateş, Erbakan'ı 1 Temmuz'da Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek davanın duruşmasına davet ettiğini belirterek, "Verdiği destekten dolayı Sayın Erbakan'a teşekkürlerimizi ilettik. Kendisini 1 Temmuz'daki duruşmaya davet ettim. Kendisi de destek vereceğini, yanımızda olacağını söyledi" dedi.

Ateş, ayrıca Zafer Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi'ni de ziyaret edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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