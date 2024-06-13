Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla öne çıkan savcı terfi etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar ve görev değişiklikleri açıklandı.

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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla öne çıkan savcı terfi etti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yargı kararnamesi kapsamında önemli atamalar yaptı. Yayımlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ne göre, 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNE ÇÖZEN SAVCIYA YENİ GÖREV

Buna göre, Sinan Ateş cinayetini soruşturma görevinden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na terfi edilerek 'bölge savcısı' oldu.

Öte yandan, İzmir Adliyesi'nde bulunan 'dinlenme odası'nda cephaneliğini sergilediği fotoğraflarla gündeme gelen Oktay Tabur, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden tenzili rütbe ile Karşıyaka Hakimliği'ne atandı.

'ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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