Kobani Davası’nda verilen ceza kararlarının ardından Doğu ve Güneydoğu’daki kentlerde eylem ve etkinlikler yasaklanıyor.

AĞRI

Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.

SİİRT

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte genelinde 4 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtilerek, ayrıca Bingöl’e eylem amaçlı gelenlerin giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği bildirildi.