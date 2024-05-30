Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak: Rekor sıcaklıklar kapıda

Yaz ayları yaklaşırken, sıcaklıklar bir hayli hissedilir ölçüde artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, önümüzdeki hafta Türkiye'yi bir sıcak hava dalgası etkisi altına alacak. Bu dalga, özellikle İstanbul, Ankara, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkisini gösterecek.

EGE VE AKDENİZ'DE SICAKLIKLAR REKOR SEVİYEYE ÇIKACAK

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde hava çok sıcak olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.

Haziran ayı ortalaması birçok şehirde 27 derece civarındayken, önümüzdeki hafta bu sıcaklıklar 35-40 dereceye kadar yükselerek ortalamanın çok üzerinde olacak.

Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.