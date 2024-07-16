Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazerete bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme isteyen kadrolu öğretmenler için başvurular başladı.

Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını kabul edecek. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlere dayalı olarak il içi ve iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenler, bu tarihler arasında başvurularını yapabilecekler.

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

Kaynak: AA

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