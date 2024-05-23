Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır ile Karadeniz Bölgesi'ndeki Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
TRT1'den Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için flaş karar! Dizi devam edecek mi? TRT1'den Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için flaş karar! Dizi devam edecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı: Sel tehlikesine dikkat çekti Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı: Sel tehlikesine dikkat çekti
Kızıl Goncalar dizisine veda eden oyuncu! Hangi başrol diziden ayrılıyor? Kızıl Goncalar dizisine veda eden oyuncu! Hangi başrol diziden ayrılıyor?
Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan iktidara '31 Mart' göndermesi Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan iktidara '31 Mart' göndermesi
ÇOK OKUNANLAR
Özel uçak tartışması: Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde
Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor" Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor"
İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar! İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar!
CHP'li eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti
Demirören, Hürriyet'e ait binaları sattı! İşte dev satışın detayları Demirören, Hürriyet'e ait binaları sattı