Meteoroloji'den 6 İl İçin Kritik Uyarı! Gümbür Gümbür Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun'un doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin illerinde önümüzdeki saatlerde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Samsun'un doğusunda halihazırda etkisini sürdüren kuvvetli yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak şiddetlenmesi öngörülüyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.