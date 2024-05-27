Meteoroloji'den 20 kente yarın için 'sarı' alarm: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı. Ankara Valiliği de kent genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanaklar konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji, 20 kent için "sarı" alarm verdi. Bu kentler arasında Ankara, Antalya, Konya, Muğla, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale yer alıyor.

Meteoroloji, özellikle Muğla, Burdur, Isparta ve Denizli'nin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.