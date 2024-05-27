Meteoroloji'den 20 kente yarın için 'sarı' alarm: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 28 Mayıs 2024 Salı günü İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 20 kente yarın için 'sarı' alarm: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı. Ankara Valiliği de kent genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanaklar konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji, 20 kent için "sarı" alarm verdi. Bu kentler arasında Ankara, Antalya, Konya, Muğla, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale yer alıyor.

Meteoroloji, özellikle Muğla, Burdur, Isparta ve Denizli'nin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

Son Güncelleme:
Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı
Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı
Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama
Ankara'da birbirine dolanan paraşütler yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da birbirine dolanan paraşütler yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var Sinan Oğan adaylığını açıkladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret! CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret!