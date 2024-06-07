Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yurdun iç kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağışların, gece saat 22.00'ye kadar süreceğini bildirdi.

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Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkisini sürdürecek

Yurdun iç kesimlerinde başlayan kuvvetli yağışların, saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gök gürültülü sağanağın 22.00'ye kadar devam edeceğini söyledi.

Abdullah Macit, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Afyonkarahisar çevrelerinde yine kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.

Sel, su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunan Macit, uyarıların "www.mgm.gov.tr" adresinden takip edilmesini istedi.

Kaynak: AA

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