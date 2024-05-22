Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı: Sel tehlikesine dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe günü için Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale illerini kapsayan sarı kodlu uyarıda bulundu.

SEL UYARISI

AFAD, sel riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kısa süreli yoğun yağışların ani sellere, uzun süreli yağışların ise akarsuların taşmasına neden olabileceği vurgulandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir.

Sellerin yıkıcı etkilerinden korunabilmek için; bölgenizin sel riskini öğrenin, sel durumunda sakin kalın, sel yatağı ve çukur bölgeleri terk edin, sel sularının içine girmeyin, elektrik kaynaklarından uzak durun.

Alacağımız önlemlerle sel kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz.

Afet risklerine karşı, hep birlikte!"