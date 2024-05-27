Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dün akşam meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 13'ü ağır 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan otobüs şoförü tutuklandı.

Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dün akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Kazaya karışan otobüs şoförü tutuklandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor.

Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

VALİ PEHLİVAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivanve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

OLAY

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süre trafiğin aksadığı otoyolda, araçların kaldırılmasıyla akış normale dönmüştü.

Kaynak: AA

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