MEB, sözleşmeli öğretmenlik taban puanlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan sınavda sözlü sınava çağrılan adayların alan bazlı taban puanlarını açıkladı. Buna göre, en yüksek taban puanı 86,74 ile Adalet alanı olurken, en düşük taban puanı 50,01 ile Sınıf Öğretmenliği alanı oldu.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

En yüksek taban puan 86,74 ile Adalet alanının oldu. En düşük taban puan ise 50,01 puan ile sınıf öğretmenliği alanı olarak açıklandı.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kontenjan ayrılırken 9 bin 771 aday sözlü sınava çağrıldı. Sınıf öğretmenliğinin taban puanı 50,01 oldu.

Özel Eğitim öğretmenliği için 2 bin 499 kontenjan ayrılmasına rağmen 4 bin 139 aday sözlü sınava çağrıldı. Bu alanın taban puanı 50,10 olarak açıklandı.

MEB, Rehberlik öğretmenliğine bin 597 kontenjan ayırdı. 4 bin 791 adayın çağrıldığı Rehberlik öğretmenliğinin taban puanı 74,59 oldu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı için bin 594 kontenjan ayrıldı. 4 bin 782 öğretmen adayının çağrıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanının taban puanı 76,28 oldu.

İngilizce öğretmenliği için ise 968 kontenjan ayrıldı. 2 bin 904 adayın çağrıldığı İngilizce öğretmenliğinin taban puanı 71,28 olarak açıklandı.

Kaynak: AA