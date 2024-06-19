Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da yollar dolup taştı

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tatillerinden dönmeye başladı. Bu durum, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluğa neden oluyor.

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Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da yollar dolup taştı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin 'dönüş' yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, tatillerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, İstanbul'a dönüşe geçti. Bu durum, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı bir trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin aksamaması için sürücüleri aşırı hız, yetersiz takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Yetkililer, kara yollarındaki trafik yoğunluğunun önümüzdeki saatlerde de devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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