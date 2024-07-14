KPSS 2024'ün İlk İki Oturumu Geride Kaldı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

ÖSYM, 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

KPSS 2024'ün İlk İki Oturumu Geride Kaldı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk iki oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde tamamlandı. 81 il ve Lefkoşa'da yapılan sınavlara 1 milyon 470 bin aday katıldı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru soruldu ve 100 dakika süre tanındı.

ÖSYM, sınavların tamamlanmasının ardından, temel soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unu "ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açtı. Adaylar, bu kitapçık ve cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecekler.

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