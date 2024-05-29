'Kösem Sultan'ın yazarı ünlü tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Tarihi kurgu romanlarıyla tanınan ünlü tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, hayatını kaybetti.

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'Kösem Sultan'ın yazarı ünlü tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Doğan Kitap'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Kumrular, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1974 yılında İstanbul'da doğan Kumrular, Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra, İspanya Salamanca Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştı.

"Kösem Sultan", "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" adlı eserlerin de yazarı olan Prof. Dr. Özlem Kumrular, akademik kariyeri boyunca önemli çalışmalara imza atmıştı.

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Kaynak: AA

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