Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, FETÖ’den ceza aldı, ‘ortağımla ilgili bir sorun’ dedi 



Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, FETÖ'ye yardım ve yataklıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Koç’un dosyasının Yargıtay’da olduğu öğrenildi.



Gerçek Gündem’in ulaştığı Koç, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, ‘‘Sizi ilgilendirmiyor, ortağım ile ilgili bir sorun vardı. Gerekli yerlere şikayette bulundum’’ demekle yetindi.

“KULÜPTE DAHA KAÇ KİŞİNİN FETÖ'CÜ ÇIKMASI LAZIM?’’

Kayseri Yerel Haber gazetesinden Ali Türkaslan, Samet Koç’un durumu ile ilgili Facebook’tan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:





‘‘Söz konusu skandalın patlak vermesinin ardından, futbol camiası ve Kayseri Kamuoyu Samet Koç'un istifasını beklerken istifa henüz gelmedi. Kayserispor Yönetimi bir yaptırımda bulunur mu diye bekliyorsun, onlar da halinden memnun anlaşılan! Kulüpte bir FETÖ'cü ile çalışmak hoşlarına gidiyor anlaşılan (!) Ya da paranın gücü mü herkesi susturuyor? Başta Kayseri Vali'si Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere; Kayseri'yi yöneten tüm yetkililere sesleniyorum; Kayserispor'daki bu duruma el atılması için, kulüpte daha kaç kişinin FETÖ'cü çıkması lazım? Kayseri ve futbol camiası söz konusu skandalla çalkalanırken Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın sözcüsü Samet Koç hakkında neden inisiyatif kullanamıyor sus pus oturuyor?’’



Kaynak: Gerçek Gündem