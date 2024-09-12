Kanlıca Mantarı Karabük'te Altın Değere Ulaştı!

Karabük'ün Eflani ilçesinde yetişen ve halk arasında çıntar, çam meltisi gibi isimlerle bilinen kanlıca mantarı (Lactarius salmonicolor), bu yıl da sofraların gözdesi oldu. Soğuk ve yağışlı havayı seven bu lezzetli mantar, toplanmasının zor olması nedeniyle kilosu 250 TL'ye kadar yükseldi.

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Kanlıca Mantarı Karabük'te Altın Değere Ulaştı!

Yüksek miktarda amino asit ve protein içeren kanlıca mantarı, sadece ülkemizde değil, İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de sevilerek tüketiliyor. Ancak bu yılki fiyatlar, mantarın bulunmasının zorlaşmasıyla birlikte önemli ölçüde arttı.

Kaynak: İHA

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