Kanlıca Mantarı Karabük'te Altın Değere Ulaştı!

Yüksek miktarda amino asit ve protein içeren kanlıca mantarı, sadece ülkemizde değil, İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de sevilerek tüketiliyor. Ancak bu yılki fiyatlar, mantarın bulunmasının zorlaşmasıyla birlikte önemli ölçüde arttı.

Kaynak: İHA