Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli Antalya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Interpol'ün "sahtecilik" suçundan kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu B.A., polis operasyonu sonucu yakalandı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli Antalya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belçika adli makamları tarafından "sahtecilik" suçundan uluslararası kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A., Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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