İETT’den Üç Yeni Hat: Beylikdüzü'nden Marmaray'a Direkt Ulaşılabilecek

İETT, Beylikdüzü'ne üç yeni hat ekledi. İlçenin toplu taşımaya ulaşım açısından hayati öneme sahip olan toplantı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de katıldığı toplantılarda Beylikdüzü Belediyesi’nin, ilçe muhtarlarının, sivil toplum örgütlerinin ve bölgedeki üniversiteler ile vatandaşların talepleri tek tek alınarak detaylı olarak değerlendirildi.

Yapılan planlama çalışmaları ile Beylikdüzü halkının gerek ilçe içerisinde gerekse Metrobüs ve Marmaray’a daha hızlı ve daha kolay ulaşımının sağlanması için 3 yeni hattın daha devreye alınması kararlaştırıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN MARAMARAY'A DİREKT ULAŞIM

Beylikdüzü'nden Marmaray'a direkt ulaşımın sağlanması için, 145 Marmara Evleri – Küçükçekmece Marmaray Hattı, 16 Temmuz 2024 tarihinde hizmete başlayacak.

Beylikdüzü sakinlerinin, ilçedeki okul – hastane – kaymakamlık gibi kamu kurumların daha kolay ve daha hızlı erişimini sağlamak ve mahalleler arası entegrasyonu sağlayabilmek için de BM 7 Haramidere/Yakuplu-Beylikdüzü ve BM8 Gürpınar/Adnan Kahveci Mah.-Cumhuriyet Mah. Metrobüs isimli 2 yeni hat da 9 Eylül 2024 tarihinde hizmete başlayacak