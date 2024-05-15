İETT, Dijital Dönüşüm Projesi ile zirvede: Ödüller almaya devam ediyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Uluslararası SUMMITS 2024 Zirvesi'nde "Ulaşımda Aklın Yolu" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek dijital dönüşüm alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca desteklenen ve Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen zirvede, İETT'nin projesi, İngiltere, ABD ve Estonya gibi ülkelerden katılan birçok kurum arasından sıyrılarak zirveye ulaştı.

İETT Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında; 50 İETT otobüsünde dijital dönüşüm projesi uyguladı. Proje ile trafik yoğunluğu analizleri, anlık yolcu sayımı ve alternatif güzergah oluşumu gibi yolcuların daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı seyahat edebilmelerini sağlayan dijital yazılımlar ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA